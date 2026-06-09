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Книжный клуб: «Токсичные люди»

Библиотека №164, улица Шаболовка, 36

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1800₽
Возраст 16+

Про событие

На встрече будешь обсуждать книгу «Токсичные люди» и говорить о том, почему некоторые отношения так сильно влияют на состояние, самооценку и ощущение себя. Почему рядом с одними людьми ты чувствуешь спокойствие и опору, а рядом с другими – тревогу, вину, напряжение или постоянную необходимость «заслуживать» любовь? Почему бывает сложно замечать токсичность в отношениях? И как постепенно учиться выстраивать более бережные границы? Это будет не просто обсуждение книги, а тёплый психологический книжный клуб, где можно не только делиться мыслями, но и лучше понять себя, свои реакции и отношения с людьми. В конце встречи проведут арт-практику, которая закрепит результаты обсуждения. Встреча подойдет тем, кто: — устал от сложных и эмоционально тяжёлых отношений — хочет лучше понимать свои границы — замечает, что часто подстраивается под других — интересуется психологией отношений — любит книжные клубы и глубокие разговоры В стоимость включены чай и угощение.

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