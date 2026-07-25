Встреча книжного клуба. Обсуждать будут сатирический роман одного из самых известных японских писателей XX века Юкио Мисима «Жизнь на продажу». Одна из последних написанных Мисимой книг. В ней он поднимает типичные для себя темы Жизни и Смерти в обёртке остросюжетного триллера. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.