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Книжный клуб: «Жизнь на продажу»

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Встреча книжного клуба. Обсуждать будут сатирический роман одного из самых известных японских писателей XX века Юкио Мисима «Жизнь на продажу». Одна из последних написанных Мисимой книг. В ней он поднимает типичные для себя темы Жизни и Смерти в обёртке остросюжетного триллера. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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