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Про событие
Встреча книжного клуба. Обсуждать будут сатирический роман одного из самых известных японских писателей XX века Юкио Мисима «Жизнь на продажу». Одна из последних написанных Мисимой книг. В ней он поднимает типичные для себя темы Жизни и Смерти в обёртке остросюжетного триллера. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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