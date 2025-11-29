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Книжный клуб: Герман Гессе «Сиддхартха»

Школа философии «Новый Акрополь», Смоленский бульвар, д. 22/14, подъезд 1, этаж 3, помещение 6; ст. м. «Смоленская», «Парк культуры»

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Книжный клуб школы философии «Новый Акрополь» — это чтение и обсуждение великих книг от античности до наших дней. Участники встречаются, чтобы обсудить прочитанное и проникнуть в суть. Роман «Сиддхартха» — настоящая жемчужина мировой классики и одна из вершин творчества 41-го лауреата Нобелевской премии по литературе Германа Гессе. В книге поднимаются вечные темы, волнующие каждого: путь человека, поиск себя, сближение Востока и Запада. На встрече предлагается вместе подумать: — Что ищет человек? — Что он обретает, пройдя свой путь? Обрати внимание, что встречи не предполагают чтения вслух и разбора текста. Книги участники клуба читают дома, а встречаются, чтобы вместе размышлять, извлекать смысл и искать связь с жизнью. Встречу книжного клуба проводят: Наталия Наумова — руководитель книжного клуба школы философии «Новый Акрополь» на Арбате. Более 5 лет преподаёт в «Новом Акрополе» курс философии, истории религии и символизма культур. Ведёт авторские курсы по практическому Фэн Шуй. Любит читать и путешествовать. Марина Насырова — ведущая книжного клуба школы философии «Новый Акрополь» на Арбате. Филолог-германист, переводчик и преподаватель немецкого языка. Ревностно относится к чистоте русского языка. Любит бегать, ходить в театры и на выставки. Но больше всего на свете любит читать и обсуждать книги. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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