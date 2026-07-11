Книжный клуб школы философии «Новый Акрополь» — это чтение и обсуждение великих книг от античности до наших дней. Участники встречаются, чтобы обсудить прочитанное и проникнуть в суть. Книга написана более полувека назад, но остаётся актуальным шедевром. «Пикник на обочине» — одно из самых прославленных произведений Стругацких про отчаянно смелых людей, задающихся вечными вопросами: — Что такое счастье? — Чем за него стоит платить? — А совесть, добро — что они такое? Стругацкие, как обычно, задают нам вопросы, ответов на которые нет. Но искать их необходимо. Обрати внимание, что встречи не предполагают чтения вслух и разбора текста. Книги участники клуба читают дома, а встречаются, чтобы вместе размышлять, извлекать смысл и искать связь с жизнью. Вход свободный по предварительной регистрации. Продолжительность: 3 часа с перерывом.