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Книжный клуб

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+

Про событие

Два часа. Одна книга. Люди, которых объединяет любовь к историям. Участники вместе будут: – Знакомиться с автором, обсуждать книгу без страха сказать «неправильно» – Разбирать персонажей, их типажи, поступки и психологию – Искать цитаты и детали, которые легко упустить – Участвовать в небольших интерактивах – Получать приятные памятные мелочи Не переживай, если не успели дочитать книгу до конца! Здесь не устраивают проверку на «идеального читателя». Встречи будут такими, чтобы всем было комфортно присоединиться к разговору. Со временем организаторы хотят добавить традицию: приходить в образах, вдохновлённых атмосферой книги. Не ради костюма, а ради ощущения, будто ненадолго переступил границу между страницами и реальностью. Книга августа: Арчибальд Кронин «Цитадель». Предварительная запись, ссылка на бесплатную электронную книгу по необходимости в ТГ.

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