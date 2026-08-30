Два часа. Одна книга. Люди, которых объединяет любовь к историям. Участники вместе будут: – Знакомиться с автором, обсуждать книгу без страха сказать «неправильно» – Разбирать персонажей, их типажи, поступки и психологию – Искать цитаты и детали, которые легко упустить – Участвовать в небольших интерактивах – Получать приятные памятные мелочи Не переживай, если не успели дочитать книгу до конца! Здесь не устраивают проверку на «идеального читателя». Встречи будут такими, чтобы всем было комфортно присоединиться к разговору. Со временем организаторы хотят добавить традицию: приходить в образах, вдохновлённых атмосферой книги. Не ради костюма, а ради ощущения, будто ненадолго переступил границу между страницами и реальностью. Книга августа: Арчибальд Кронин «Цитадель». Предварительная запись, ссылка на бесплатную электронную книгу по необходимости в ТГ.