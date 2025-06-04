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Книжный фестиваль «Красная площадь»

Красная площадь

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Про событие

Большой литературный праздник в сердце Москвы, объединяющий писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, учёных, актёров, режиссёров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей. Более 400 издательств со всей России представят свои новинки на Красной площади. В программе более 500 событий: от спектаклей ведущих театров страны и литературно-музыкальных постановок до дискуссий, презентаций книг и автограф-сессий. Фестиваль пройдёт на 15 тематических площадках: «Художественная литература», «Поэзия», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Библиотека», «Малая сцена», «Музейная линия», «Комиксы», «Антикварная и букинистическая книга», «История Отечества», «Медиалаундж», «Литературная гостиная», лекторий «Пространство чтения: будущее книги» и, конечно, «Главная сцена». Впервые на «Красной площади» будет работать площадка, посвящённая поэзии. Поэтические строки классиков и современников в режиме нон-стоп будут звучать над площадью все дни литературного марафона. На площадке «Художественная литература» о своей «творческой кухне» и новых книгах будут говорить мастера современной отечественной прозы, главные писатели, поэты и драматурги страны. Среди них – Павел Басинский, Вадим Панов, Алексей Сальников, Дарья Донцова, Александра Маринина, Александр Цыпкин и многие другие. Вот уже восьмой год на фестивале будет работать площадка, посвящённая издательской и образовательной деятельности музеев, – «Музейная линия», расположенная на первом этаже ГУМа. Здесь можно будет познакомиться с только что изданными альбомами, каталогами и книжными новинками.

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