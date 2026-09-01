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Книжный фестиваль «Иррационально» в Переделкине

Дом писателей, улица Погодина, 4к2

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Гостей ждут паблик-токи с писателями, лингвистами, психологами, нейробиологами, философами и музыкантами, а также ярмарка с книгами издательской группы «Альпина». Одновременно «Иррационально» задуман как день аналоговой культуры — пространство, где можно ненадолго выйти из режима постоянной связи и обратиться к более медленным и телесным формам опыта. В Доме творчества будет доступна комната с настольными играми от Hobby Games, а параллельно с лекционной программой можно пройти квест с нейрозадачами, мастер-класс по безопасности на природе или присоединиться к осознанной прогулке по поселку писателей. На все события в актовом и белом залах действует единая регистрация. Для посещения прогулки, квеста и мастер-класса просят отдельно зарегистрироваться по ссылкам, указанным в расписании.

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