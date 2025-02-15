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Книгодейтинг «Любовь к нонфикшн»

Музей Криптографии
Ботаническая улица, 25с4

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Интерактивная встреча, посвящённая Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Встреча станет настоящим свиданием-знакомством с близкими по духу людьми и интересными книгами. Ведущая Екатерина Аксенова, книжный блогер и член жюри премии «Просветитель», подобрала 10 книг и подготовила важные темы, которые гости смогут обсудить внутри групп и поделиться своим мнением о свободе воли, цене прогресса и критическом мышлении.

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