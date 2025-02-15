Интерактивная встреча, посвящённая Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Встреча станет настоящим свиданием-знакомством с близкими по духу людьми и интересными книгами. Ведущая Екатерина Аксенова, книжный блогер и член жюри премии «Просветитель», подобрала 10 книг и подготовила важные темы, которые гости смогут обсудить внутри групп и поделиться своим мнением о свободе воли, цене прогресса и критическом мышлении.