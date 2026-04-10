Книги, за которые не стыдно
Милютинский переулок, 15с1
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Вечер презентаций, где книги, которые принято ругать, получают шанс на защиту. Графомания, бульварщина, школьная программа, твой личный «худший роман, который почему-то перечитываешь», — здесь годится всё, если ты готов объяснить, за что их всё-таки стоит полюбить. Что такое «паверпоинт-вечеринка» / «вечер презентаций»? Это мероприятие, где спикерки представляют свои презентации, а слушательницы внимательно смотрят и поддерживают. Чтобы выступить, нужно зарегистрироваться до 28 сентября: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7q5tjUhfxEMfJ-lnY_ehhHCoNTFffhwRb9GZ2dXiuRGHMWQ/viewform После этого дождись подтверждения и подготовь презентацию о своей плохой книге!;) Чтобы просто послушать, регистрироваться не нужно: вход свободный.
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