Кто создаёт смысл текста — автор или читатель? Можно ли доверять рассказчику? И зачем отделять форму произведения от его содержания? На лекции филологи и ведущие подкаста «От корки до корки» Сева и Диана разберут четыре ключевые литературоведческие концепции, которые изменили подход к чтению: — формализм, рассматривающий текст как самостоятельное явление; — фокализацию, объясняющую, через чьи глаза читатель видит историю; — рецептивную эстетику, где смысл рождается в диалоге книги и читателя; — смерть автора, размывающую границы авторского замысла. Лекция будет полезна тем, кто хочет не просто читать книги, а понимать их глубже: видеть подтексты, анализировать художественные приёмы и формировать собственное осознанное восприятие литературы. Лекторы: Всеволод Качалов и Долженко Диана — филологи, авторы подкаста о связи истории и литературы «От корки до корки».