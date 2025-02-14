Приготовься к взрывному миксу хитов и Black Bacardi от легендарной группы GAZIROVKA на сцене в Nebar. Neboblaka, Mad-ma, BMW и другие любимые играют на твоём настроении. Ты не скажешь “хватит” до самого утра. Ты попросишь танцы на барной и треки на репите, “снимая своё платье”. Нас накроет эта пати под чёрные коктейли.