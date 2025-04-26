Возраст 18+
Про событие
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/new36rich Это мероприятие с уклоном на образовательную деятельность в психологии отношений и вечеринкой, где будет шоу-программа, направленная на романтические знакомства. Что будет: — выступление сексолога на тему «Как вернуть страсть в отношения» в интерактивном формате — фотосессия — вечеринка с шоу-программой — бар и лёгкие закуски на площадке, десертные угощения — мегадискотека В Клубе Знакомств Neскромного Dжентльмена создают такое пространство и атмосферу, где людям приятно проводить время и знакомиться. И не только в плане романтики, но и в поиске новых друзей и деловых знакомств. Только для совершеннолетних. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.
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