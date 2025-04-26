ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Клуб Знакомств Neскромного Dжентльмена

Лофт «Нашедший себя» , 2-й Кабельный проезд, 1к2

Начало:

Завершение:

от 990₽ до 1490₽
Возраст 18+

Про событие

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/new36rich Это мероприятие с уклоном на образовательную деятельность в психологии отношений и вечеринкой, где будет шоу-программа, направленная на романтические знакомства. Что будет: — выступление сексолога на тему «Как вернуть страсть в отношения» в интерактивном формате — фотосессия — вечеринка с шоу-программой — бар и лёгкие закуски на площадке, десертные угощения — мегадискотека В Клубе Знакомств Neскромного Dжентльмена создают такое пространство и атмосферу, где людям приятно проводить время и знакомиться. И не только в плане романтики, но и в поиске новых друзей и деловых знакомств. Только для совершеннолетних. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.

Контакты

Телефон

WhatsApp

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста