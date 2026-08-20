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«Клуб завтрак» в кинобаре

Руф
Новослободская, 48

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Спортсмен, принцесса, ботан, хулиган и чудачка пишут сочинение о самих себе. Подростковая комедия Джона Хьюза. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent

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