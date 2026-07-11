В эту субботу ждут всех ангелов города, ведь на одну ночь будет открыт портал в рай, а точнее — в клуб «Рай», за входом которым будут следить ангелочки Артур и Родион. Повод — премьера первого трека Алёны Гар Дресс-код? Как будто тебя уже ждут. Residents of Paradise Alena Gar Солова Александра Пискун Risha Rush Discopank Nepravda Дима Магний Tsiku Angelova b2b Wholenewpea Mvxood Masha Upset b2b Laladevichka Начало в 23:30 на заднем дворе, клуб работает после 0:00