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Клуб «Рай»

Restaurant by Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2, стр. 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту субботу ждут всех ангелов города, ведь на одну ночь будет открыт портал в рай, а точнее — в клуб «Рай», за входом которым будут следить ангелочки Артур и Родион. Повод — премьера первого трека Алёны Гар Дресс-код? Как будто тебя уже ждут. Residents of Paradise Alena Gar Солова Александра Пискун Risha Rush Discopank Nepravda Дима Магний Tsiku Angelova b2b Wholenewpea Mvxood Masha Upset b2b Laladevichka Начало в 23:30 на заднем дворе, клуб работает после 0:00

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