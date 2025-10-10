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КлоуКома

121 – Izi Moscow
Басманный переулок 8, с. 1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тебя ждут треки с EP «MOLOTOV», а так же презентация нового альбома, который выйдет перед концертами, и фокус-треки с грядущего альбома PROOVY, это брат, который разделит вечер. Приправят всё это мощными фитами, всеми твоими любимыми треками, а так же спец.гостями. Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.

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