Тебя ждут треки с EP «MOLOTOV», а так же презентация нового альбома, который выйдет перед концертами, и фокус-треки с грядущего альбома PROOVY, это брат, который разделит вечер. Приправят всё это мощными фитами, всеми твоими любимыми треками, а так же спец.гостями. Для прохода на мероприятие обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.