Веселье без повода. Потому что весна и потому что хочется. В планах электронные сеты — техно, электроклаш, диско, вперемешку с треками, которые все любят, но делают вид что их не знают и, конечно же, живое выступление Аудиовирусов Программа Ilya Gadaev Manyice WHYSOBORED Daily Slime Luvxomea Yardyard мс Улыбочка Аудиовирусы