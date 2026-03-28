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Клише

IF, Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Веселье без повода. Потому что весна и потому что хочется. В планах электронные сеты — техно, электроклаш, диско, вперемешку с треками, которые все любят, но делают вид что их не знают и, конечно же, живое выступление Аудиовирусов Программа Ilya Gadaev Manyice WHYSOBORED Daily Slime Luvxomea Yardyard мс Улыбочка Аудиовирусы

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