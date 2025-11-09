Trio Cavalcade. Сати, Дюплесси В 2011 году Матиас Дюплесси, композитор и мультиинструменталист, с шести лет сочиняющий музыку для гитары, познакомился с классическим гитаристом Жереми Жувом, который вскоре стал амбассадором его гитарных произведений и сделал их широко популярными — сейчас они регулярно звучат на академических концертах, фестивалях и конкурсах. Идея создания трио «Cavalcade« родилась после записи одноименного альбома, на котором Жув исполняет произведения Дюплесси для классической гитары. Музыканты решили поиграть эту программу вживую, чтобы выстроить мост между гитарной классикой и world music. Для убедительности звучания они пригласили индийского перкуссиониста Прабху Эдуара, который выступал со многими выдающимися музыкантами (Мишель Йонас, Моран, Ибрагим Маалуф и др.). Гитарист Жереми Жув, Прабху Эдуар на табла и Матиас Дюплесси на гитаре, моринхууре (монгольской виолончели) и флейте составили программу в жанре «кругосветного путешествия». Это сольные пьесы, дуэты и трио с большим количеством импровизации, вдохновленные фламенко, музыкой Бразилии и Индии, сочинениями Равеля и Жисмонти.