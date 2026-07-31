Комнатный воздух (Rroom Air)
Крымский Вал, 9, стр. 22
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от 0₽ до 1400₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка-эпос с 10-летней историей. Яркое летнее мероприятие под открытым небом. Мероприятие посетят звёздные герои, а также неожиданные секретные гости.
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