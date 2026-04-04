Открывая по приколу музыкальное сообщество в 2014 году, ребята и представить не могли, насколько всё далеко зайдёт — сегодня это мероприятия, подкаст и блог, а ещё скоро первый релиз. В этом году одиннадцатилетие комьюнити ККомнаты (Rroom). Открывает Pallna. Полночь — Anushka. Прайм Denis Korablev и Stab9, подхватывает Gevorg Simonyan. Утренние Al.sub и Gabrava.