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ККомната (Rroom)

НПО мелодия, 3-я улица Ямского Поля, 2к5А

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открывая по приколу музыкальное сообщество в 2014 году, ребята и представить не могли, насколько всё далеко зайдёт — сегодня это мероприятия, подкаст и блог, а ещё скоро первый релиз. В этом году одиннадцатилетие комьюнити ККомнаты (Rroom). Открывает Pallna. Полночь — Anushka. Прайм Denis Korablev и Stab9, подхватывает Gevorg Simonyan. Утренние Al.sub и Gabrava.

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