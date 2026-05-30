Красивый лес, старинные деревянное церкви, лошади и коровы. На юге Московской области можно увидеть то самое деревянное храмовое зодчество без золота и лоска, а максимально приближенное к соседним лесам и полям. Официальное название: урочище Борисовка-Введенское. Велика вероятность, что ты встретишься и с многочисленными четвероногими обитателями этого места. Старт маршрута в 10:00 утра в городе Троицк на остановке автобуса е132. Из метро Теплый стан выход номер 1, далее автобусом е132 до остановки улица полковника Курочкина, время в пути около 50-ти минут. Автобус идёт в 8:28, 8:57 и 9:26. Тебе нужен в 8:57:) Также возможно доехать от метро Филатов Луг (выход 2) на автобусе с156. Обратно В Москве будешь ориентировочно в 21:00 Точную информацию о времени, месте и экипировке ты найдёшь в описании мероприятия на сайте организатора по кнопке «Купить билет».