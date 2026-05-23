Винтажный маркет
ул. Новодмитровская 1, стр.17
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали
Про событие
Отличный повод найти что-то для своих близких и друзей, или же просто порадовать самого себя. Брендовые вещи, большие коллекции винтажных сумок, аксессуаров, украшений, посуды и другие уникальные находки будут тебя ждать. 11-12 апреля с 10:00 до 22:00
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