Отличный повод найти что-то для своих близких и друзей, или же просто порадовать самого себя. Брендовые вещи, большие коллекции винтажных сумок, аксессуаров, украшений, посуды и другие уникальные находки будут тебя ждать. 11-12 апреля с 10:00 до 22:00