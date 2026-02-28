Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты сможешь научиться создавать различные китайские этнические узлы. Выберешь понравившийся и украсишь его красивыми висюльками, чтобы получился уникальный брелок. Также будет возможность сделать второй брелок в подарок близкому человеку. Стоимость участия: 1500 рублей за один брелок или 2000 рублей за два. В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.
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