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Китайский Новогодний Бал 2026

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 3333₽ до 150000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Необычное

Про событие

Праздник обновления, открывающий двери по Лунному календару в 2026 год, традиционно отмечается в Поднебесной с громкими фейерверками и сжиганием благовоний в ярких нарядах. Это время считается периодом волшебства, если всё сделать правильно. В этот вечер ты наполнишь тело вибрациями гармониии и освободишь сознание для того, чтобы энергия на реализацию задуманного росла вместе с энергией Луны. Отправься покорять музыкальное измерение под магические ритмы. DC: Asia Яркий макияж, зонты и веера, шелк и традиционный красный цвет. А так же всё, что предложит ваша фантазия. Внимание: No Sport / No Casual Гости пришедшие в джинсах, спортивных костюмах, кроссовках, не допускаются. Кроссовки, кеды нейтрального цвета, без явных логотипов и спортивного стиля — допустимо. Чем ближе дата мероприятия, тем выше становится стоимость билета.

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