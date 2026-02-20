Праздник обновления, открывающий двери по Лунному календару в 2026 год, традиционно отмечается в Поднебесной с громкими фейерверками и сжиганием благовоний в ярких нарядах. Это время считается периодом волшебства, если всё сделать правильно. В этот вечер ты наполнишь тело вибрациями гармониии и освободишь сознание для того, чтобы энергия на реализацию задуманного росла вместе с энергией Луны. Отправься покорять музыкальное измерение под магические ритмы. DC: Asia Яркий макияж, зонты и веера, шелк и традиционный красный цвет. А так же всё, что предложит ваша фантазия. Внимание: No Sport / No Casual Гости пришедшие в джинсах, спортивных костюмах, кроссовках, не допускаются. Кроссовки, кеды нейтрального цвета, без явных логотипов и спортивного стиля — допустимо. Чем ближе дата мероприятия, тем выше становится стоимость билета.