Ежегодный фестиваль, посвящённый китайской культуре. Хедлайнер события — товарищ Howie Lee — пекинский продюсер, создающий музыку на стыке китайских традиций и андеграундной электроники. Также в лайнапе числятся господа хорошие: Kovyazin D, Eostra и Bad Zu. HOWIE LEE BAD ZU EOSTRA KOVYAZIN D