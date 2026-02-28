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Китай-Город 4724
Самокатная улица, 4с11
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от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ежегодный фестиваль, посвящённый китайской культуре. Хедлайнер события — товарищ Howie Lee — пекинский продюсер, создающий музыку на стыке китайских традиций и андеграундной электроники. Также в лайнапе числятся господа хорошие: Kovyazin D, Eostra и Bad Zu. HOWIE LEE BAD ZU EOSTRA KOVYAZIN D
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