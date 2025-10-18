Психоделический трепетный движ откроет окно познания прямиком в кислотный Вудсток 69го года. Приходи болтать своими клёшами в такт трушного европейского саунда в компании таких групп как: Вторые Брюки — блюз коротких романов. Один Манул — психоделик-хард группа с песнями про любовь к девчонке и всему миру. немецкий михель — тотал европейский ультрамежвселенный вау саунд. филистимляне! — поиграли, поиграли, наши пальчики устали. Двери — 19:00 Билеты на входе — 600р