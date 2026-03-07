Скрип виниловых пластинок, скрежет цирковых носителей и пульсация выступлений. Ожидается один железячный выступление и несколько как виниловых, так и цифровых сетов, как от новичков шабаша, так и уже прожженных гедонистов. abavus AGENTAPPLE aleksey aleksandrov эйч