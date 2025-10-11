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Кириллица vs буквица: как на самом деле появился славянский алфавит?

Библиотека РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции ты узнаешь: - Оставили ли Кирилл и Мефодий послание в старых названиях букв; - Была ли у славян письменность до Кирилла и Мефодия; - Писали ли наши предки славянскими рунами, древлесловенской буквицей, всеясветной грамотой и влесовицей; - Как и почему советские ученые распространяли мифы о славянской письменности; - Какова настоящая история нашего алфавита. Лектор: Светлана Гурьянова — филолог, популяризатор лингвистики, автор книги «В начале было кофе», телеграм-канала «Восстание редуцированных» и блога «Истоки слова».

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