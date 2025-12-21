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[солдаут] Кирилл Мазур
Ленинградский просп., 15, стр. 1
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Участник проектов «Stand Up ТНТ», финалист шестого сезона шоу «Открытый Микрофон ТНТ». Событие состоится в «Большевик Лофт». Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам, на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы.
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