Участник проектов «Stand Up ТНТ», финалист шестого сезона шоу «Открытый Микрофон ТНТ». Событие состоится в «Большевик Лофт». Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам, на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы.