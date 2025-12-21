ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Москва
  2. События

[солдаут] Кирилл Мазур

Большевик Лофт
Ленинградский просп., 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Участник проектов «Stand Up ТНТ», финалист шестого сезона шоу «Открытый Микрофон ТНТ». Событие состоится в «Большевик Лофт». Разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Чтобы избежать задержек по заказам, на кухню рекомендуется приходить к сбору гостей. Сбор гостей за час до начала программы.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

Аватар
Кристина
10 февраля 2025, 00:03

Мне очень понравилось) восторг от места и комика 😄

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста