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Мастера драйва и танцев, группа «Кирилл Коперник», с радостью и гордостью презентуют новый альбом «Сейчас и навсегда» — пятый по счету релиз, совместный с удмуртским продюссером Paella! Поддержит концерт своим ярчайшим выступлением группа Starcardigan
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