Мастера драйва и танцев, группа «Кирилл Коперник», с радостью и гордостью презентуют новый альбом «Сейчас и навсегда» — пятый по счету релиз, совместный с удмуртским продюссером Paella! Поддержит концерт своим ярчайшим выступлением группа Starcardigan