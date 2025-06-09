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Кинцуги

Невротик
Яузская улица, 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

перформанс: солнечное сплетение музыка: Hajime Kojiro Мы создаем и разрушаем(ся). Меняемся, иногда сильно. Но не перестаем быть собой. Кинцуги — японское искусство реставрации керамических изделий, философия которого заключается в том, что трещины, сколы являются неотъемлемой частью истории объекта, отражают его уникальность, поэтому следы повреждений не прячутся, а наоборот, сохраняются и подчеркиваются. Концепция кинцуги тесно связана с философией ваби-саби — учит видеть красоту в несовершенстве и преходящей природе вещей. двери: 19:00 начало: 20:20 (у перформанса есть последовательное развитие событий, интереснее не опаздывать). вход: по регистрации выход: donation

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