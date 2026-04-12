Формат встреч для тех, кто любит киноискусство и ценит разговоры после финальных титров. Тебя ждёт просмотр и обсуждение фильмов без спешки и шаблонов: разговоры о визуальных решениях, эмоциях и контексте. В этот раз будут смотреть «Ван Гог. На пороге вечности» режиссёра Джулиан Шнабель: Это не классический байопик, а визуальная поэма — взгляд изнутри на последние годы жизни Винсента Ван Гога. Камера становится его глазами: она дрожит, спешит, замирает в цвете и позволяет зрителю полностью погрузиться в чувства художника, которые он испытывал «на пороге вечности». Фильм исследует главные вопросы творчества — природа или воображение? Как создавать нечто новое, если мир внутри тебя громче, чем мир снаружи? И как не потерять внутреннее «я», когда твои работы не находят отклика в других людях? Продолжительность фильма — 1 час 51 минута. Ведущий: Илья Комисаров — киновед, студент киноведческой мастерской «Сеанс».