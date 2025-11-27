Пересматривай любимые фильмы подальше от суеты в уютном пространстве бара. В этот четверг — «Сколько у тебя?», «Отпуск по обмену». Сколько у тебя? Элли Дарлинг отправляется на поиски лучшего бывшего бойфренда в своей жизни, и это путешествие представляется ей абсолютно необходимым, после того, как она прочитала в журнале статью, предупреждающую о том, что люди, у которых в жизни было более 20 романов, упустили шанс найти свою настоящую любовь. Элли – настоящая современная героиня. Хотя к поиску бывшего лучшего кавалера ее подстегнула статья в журнале, это означает нечто более важное: у Элли наступил в жизни такой момент, когда она оказалась без мужа, без работы, и ее жизнь совсем не такая, о которой она мечтала... Отпуск по обмену Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской «Daily Telegraph», живет в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет. Две незнакомые друг с другом женщины, живущие на расстоянии 10 000 километров друг от друга, оказываются в схожей ситуации. И они находят друг друга. В Интернете, на сайте обмена жильем на время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель...