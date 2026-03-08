Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. О фильме: 1953 год. В Америке идёт борьба женщин за свои права, и в это время Кэтрин Энн Уотсон, выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Однако среди руководства и преподавательского состава колледжа преобладают патриархальные взгляды на роль женщины в этом мире. Показ в оригинале с русскими субтитрами. Что тебя ждёт: — Лекция о кинокартине и её режиссере Майке Ньюэлле; — Камерный просмотр фильма на большом экране; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника; — Начос, бокал шампанского, домашние канапе с форелью, нежные профитроли с заварным кремом и ароматный чай входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Показ в 15:00 и 19:00 Запись в ТГ