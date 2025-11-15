Рассказ о том, как Джеймс Боуэн, восстанавливающийся от наркотической зависимости уличный музыкант, встретил рыжего уличного кота и его жизнь изменилась в лучшую сторону. На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.