Киновечер: «Твой цвет»
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Тебя ждёт комфортная атмосфера, чай, вкусняшки и возможность выразить свои эмоции от просмотренного фильма. «Твой цвет» — нежное аниме про девушку с синестезией, исследующее темы инаковости, роли религии, а также обретения связи с близкими и понимания себя с помощью искусства. Регистрация обязательна
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