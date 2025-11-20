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Киновечер: «Твой цвет»

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Тебя ждёт комфортная атмосфера, чай, вкусняшки и возможность выразить свои эмоции от просмотренного фильма. «Твой цвет» — нежное аниме про девушку с синестезией, исследующее темы инаковости, роли религии, а также обретения связи с близкими и понимания себя с помощью искусства. Регистрация обязательна

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