Тебя ждёт комфортная атмосфера, чай, вкусняшки и возможность выразить свои эмоции от просмотренного фильма. «Твой цвет» — нежное аниме про девушку с синестезией, исследующее темы инаковости, роли религии, а также обретения связи с близкими и понимания себя с помощью искусства. Регистрация обязательна