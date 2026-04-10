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Киновечер «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

В стоимость билета входит один любой безалкогольный напиток из меню, в том числе спешл. В рамках ивента тебя ждёт: мистическая атмосфера, спешлы, декор, фотозоны и интерактив с голосованием за Эдварда или Джейкоба. Правила: Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места и сидеть рядом с друзьями — приходи заранее. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать. В стоимость билета входит только один напиток. Депозит в стоимость билета не включён.

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