Просмотр захватывающего триллера «Транс», а после обсуждение его с кинорежиссёром в уютной компании. Программа: • Просмотр фильма на большом экране. В этой картине есть всё, что нужно для захватывающего просмотра и обсуждения: игры разума, история живописи, любовный треугольник и прекрасная актёрская работа. • Лекция режиссёра. Узнаешь, что представляет собой современное британское кино, в чём особенность стилистического почерка Денни Бойла. Поговорят об актёрской игре Макэвоя и Касселя. Рассмотрят важность монтажа в кино, поймёшь, как отличить хороший монтаж от посредственного. • Дискуссия. Поговорят о сюжете и поступках героев, поделишься впечатлениями. Добавишь командное задание, чтобы сделать обсуждение живым и острым. Встречу проведёт Курильчик Дмитрий, режиссёр-документалист, в прошлом — режиссёр т/к Культура. При оплате за сутки и ранее 1000р, позднее 1200р. Заказ меню обязателен.