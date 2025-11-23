Воскресным вечером посмотришь классику кинематографа «Розовая пантера», послушаешь лекцию непревзойденного Олега Грознова и подискутируешь о героях фильма. Программа вечера: • Совместный просмотр «Розовой пантеры» на большом экране в уютном зале кафе. • Лекция киноведа Олега Грознова. Узнаешь, кто такой инспектор Клузо и почему он влюбил в себя полмира; поговорят о красавицах Клаудии Кардинале и Капучине; вспомнят культовую музыку из фильма и многое другое. • Дискуссия и командное задание. Создадут психологические портреты персонажей и поделятся впечатлениями от просмотра. О фильме: Гигантский бриллиант «Розовая пантера», подаренный индийским шейхом дочери Дале, станет наживкой, на которую должен клюнуть грабитель. Расставляя хитроумные сети, полицейский и не подозревает, что сам в них попадёт, ведь любовник его жены — как раз тот самый фантом, которого он безуспешно пытается поймать.