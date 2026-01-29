О фильме: В центре событий — четыре современные домохозяйки, которые живут в тихом пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Сьюзан осталась одна после того, как муж променял её на секретаршу. Бывшая фотомодель, а ныне неверная жена, Габриель вышла замуж по расчёту, а потом поняла, что нуждается не в деньгах, а в настоящей любви, и завела роман с юным садовником. Бри пытается сохранить разваливающийся брак и найти общий язык с сыном-наркоманом и слишком рано повзрослевшей дочерью. Линнет поставила крест на блестящей карьере в крупной компании, чтобы посвятить всё свое время воспитанию детей. Внезапное самоубийство их подружки Мэри Элис Янг оставляет всех в недоумении и заставляет искать разгадку ее смерти... Правила: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.