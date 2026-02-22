О фильме: Если в деревне у бабушки нет твоих сверстников, только старики и старушки, любые каникулы могут превратиться в наказание. Сосланная родителями на лето в глухую деревню 10-летняя Мэри каждый день не знает, чем себя занять. Однажды девочка решает проследить за приблудным котом и случайно находит в лесу волшебный цветок. От лепестков этого «ведьмина глаза» простая кухонная метла внезапно оживает и уносит девочку далеко за облака, в самую настоящую школу колдовства и магии. Повстречав местных учителей, Мэри решает выдать себя за новенькую ученицу из могучей колдунской семьи. Правила: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.