ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Киновечер «Любовное настроение»

Дом Телешова, Покровский бульвар, 16-18с4-4А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Второй вечер из цикла киновстреч в Доме Телешова. Просмотр и обсуждение фильмов с кинокритиками. Зачастую в фильмах, снятых большими авторами, есть обманка: видится одно, а сокрыто другое. Предлагают извлекать из таких фильмов потайные смыслы и упования их авторов в диалоге с критиками — преподавателями Московской школы кино и Высшей школы экономики, театроведом, историком кино, кинокритиком, кандидатом искусствоведения Зарой Абдуллаевой и кинокритиком, философом-антропологом, бывшим редактором и автором видеоэссе КиноПоиска Владимиром Лященко. Кураторы встреч – филологи Полина Герасимова и Полина Мякина. Всего в программе 4 встречи. Каждая из них представляет собой просмотр фильма, последующую лекцию кинокритика и дискуссию со слушателями.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста