Второй вечер из цикла киновстреч в Доме Телешова. Просмотр и обсуждение фильмов с кинокритиками. Зачастую в фильмах, снятых большими авторами, есть обманка: видится одно, а сокрыто другое. Предлагают извлекать из таких фильмов потайные смыслы и упования их авторов в диалоге с критиками — преподавателями Московской школы кино и Высшей школы экономики, театроведом, историком кино, кинокритиком, кандидатом искусствоведения Зарой Абдуллаевой и кинокритиком, философом-антропологом, бывшим редактором и автором видеоэссе КиноПоиска Владимиром Лященко. Кураторы встреч – филологи Полина Герасимова и Полина Мякина. Всего в программе 4 встречи. Каждая из них представляет собой просмотр фильма, последующую лекцию кинокритика и дискуссию со слушателями.