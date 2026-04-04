В этот раз будет фильм, о котором интересно думать, обсудить его. Поговорят о том, насколько семья влияет на то, кем мы становимся. И только ли родители делают нас такими, какие мы есть? Или есть что-то, что с нами с рождения? «Что-то не так с Кевином» — это фильм о матери мальчика, который убил человека. Что значит семья? Какого это — быть матерью? А матерью убийцы? Предлагают порассуждать на эту тему. Сюжет: Отложив в сторону все личные и профессиональные амбиции, Ева посвящает жизнь рождению и воспитанию сына. Однако их отношения с самого начала оказываются крайне сложными. В пятнадцать лет Кевин совершает непоправимое, и Ева мучается сознанием ответственности и собственной вины. Достаточно ли она любила своего сына? Какова доля её вины в происшедшем? Кинопоказ — хорошая возможность поговорить и посмотреть хорошее кино. А ещё отличный повод встретиться с кем-то, с кем ты уже познакомился, и узнать друг друга получше. Но даже если ты придёшь один, то точно найдёшь, с кем поговорить на встрече. 800р, из которых 500р депозит на заказ в кофейне Запись в ТГ