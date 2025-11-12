Фильм, рассказывающий историю благородного черного коня, который после беззаботной жизни на ферме попадает на улицы Лондона, где сталкивается с серией трудных испытаний и встречает разных хозяев. На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.