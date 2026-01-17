О фильме: После встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой и пытается жить обычной жизнью под опекой тёти Мэй. Но теперь за Питером приглядывает кое-кто ещё. Тони Старк видел Человека-паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить всё, что дорого Питеру, приходит время показать всем, что такое настоящий супергерой. Правила: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.