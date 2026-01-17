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Киновечер «Человек-паук: Возвращение домой»

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: После встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой и пытается жить обычной жизнью под опекой тёти Мэй. Но теперь за Питером приглядывает кое-кто ещё. Тони Старк видел Человека-паука в деле и должен стать его наставником. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить всё, что дорого Питеру, приходит время показать всем, что такое настоящий супергерой. Правила: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.

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