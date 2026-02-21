О фильме: Сходив на свидание с Макимой, Дэндзи решает, что отныне его сердце будет принадлежать только ей. Но парень попадает под дождь и прячется в телефонной будке, где укрывается и милая девушка Рэдзэ. Она улыбается и приглашает Дэндзи в кафе, где сама работает, а тот, не в силах сопротивляться, начинает заходить туда каждый день и всё больше влюбляется в новую знакомую. Правила: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. 250р. — депозит, 50р. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.