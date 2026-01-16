Просмотр фильма с лекцией и вкусняшками. О фильме: Строгий отец поставил условие: Бьянка пойдёт на свидание, если её сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт — синий чулок и отчаянная мужененавистница. Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она. «Укрощение строптивой» в Америке 1990-х с поющим Хитом Леджером. Что тебя ждёт: — Небольшая лекция о кинокартине и её режиссере Джиле Джангере; — Камерный просмотр фильма; — Интерактив: Лёгкое обсуждение + памятный приз для самого активного участника; — Начос, бокал белого вина, фирменные домашние печенья с шоколадом и маршмеллоу, ароматный чай входят в стоимость билета. А ещё фотографируют гостей на плёнку, так что незабываемые кадры на память тебе обеспечены. Запись в ТГ