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Киноужин: «Жанна Дюбарри»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

7500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Прекрасные виды Версаля скрывают за собой множество тайн, интриг, драм и историй любови. О фильме: Франция, XVIII век. Простолюдинка Жанна Бекю поднимается по парижской социальной лестнице через постели аристократов, в числе которых граф Дюбарри и маршал Ришелье. С помощью покровителей она добирается до самого верха: на нее обращает внимание уже немолодой, но любвеобильный король Людовик XV. Жанна, для проформы выданная замуж за Дюбарри, становится фавориткой монарха, вызывая своим прошлым сложные чувства у придворных и особенно раздражая королевскую семью. После просмотра хочется долго гулять, наслаждаться красивым, подмечать разное и делиться с другими — ты видел какой мир красивый? Сбор гостей в 20:00, начало просмотра в 20:30. Показ на французском языке с русскими субтитрами. В меню вечера тебя ждёт: На закуску — батат гриль под шапочкой из пармезана На горячее — домашние ньокки алла соррентина Десерт — француская меренга с кремом из сливок и маскарпоне с тартаром из свежих ягод Из напитков: приветственный бокал вина, гречишный/чёрный чай, домашний лимонад

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