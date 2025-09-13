Прекрасные виды Версаля скрывают за собой множество тайн, интриг, драм и историй любови. Главная актриса и режиссёр Майвенн планировала съемки 20 лет. Такой большой фильм требовал от Майвенн масштабных усилий, ведь она также забрала на себя роли сценариста и продюсера. Она поклялась больше никогда не сниматься в собственных фильмах, но «Жанна Дюбарри» однозначно режиссёрский успех. Джонни Депп сразу же согласился на роль короля Франции даже не читая сценарий, и выбор его на эту роль сделало фильм завершенным и добавил ему некоторую экзотичность, так как Джонни Депп не француз, но в тоже время придал фильму веса и особого шарма. Показ на французском языке с русскими субтитрами Сбор гостей 20:00 — 20:30, начало просмотра в 20:30. В меню сет 2 — Dalla nonna / у бабушки. На закуску — батат гриль под шапочкой из пармезана. На горячее — домашние ньокки алла соррентина. Десерт — десерт дня. Француская меренга с кремом из сливок и маскарпоне с тартаром из свежих ягод. Из напитков: приветственный бокал вина, гречишный/черный чай, домашний лимонад.