Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века. О фильме: Франция, XVIII век. Простолюдинка Жанна Бекю поднимается по парижской социальной лестнице через постели аристократов, в числе которых граф Дюбарри и маршал Ришелье. С помощью покровителей она добирается до самого верха: на неё обращает внимание уже немолодой, но любвеобильный король Людовик XV. Жанна, для проформы выданная замуж за Дюбарри, становится фавориткой монарха, вызывая своим прошлым сложные чувства у придворных и особенно раздражая королевскую семью. В меню вечера: абрикосы гриль со страчателлой, parmigiana di melanzane con ricotta e pesto al limone с домашними мини фокаччами, огромная меренга со взбитыми сливками и ягодами, приветственный бокал вина, гречишный чай, домашний лимонад. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi