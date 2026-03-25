Три молодых рокера-раздолбая вынуждены присматривать за дядей одного из них. Дядю зовут Юра, и у него ментальные особенности. Дебютный полный метр молодого режиссёра Сережи Малкина, основанный на реальных событиях. Узнаваемые московские модники и локации, сложная ситуация, переданная удивительно достоверно и без лишнего трагизма, тёплое, чуткое и обаятельное кино. *меню уточняется *В зале свободная рассадка *Фильм показывается с проектора *В стоимость билета включён фуршетный стол и 1 welcome drink